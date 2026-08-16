Einbruch in Fachakademie in Rummelsberg: Tresor mit Bargeld gestohlen

Unbekannte brachen zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in die Fachakademie für Sozialpädagogik in Rummelsberg (Gemeinde Schwarzenbruck, Landkreis Nürnberger Land) ein und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Täter verschafften sich offenbar über ein Fenster Zugang zu den Räumen, öffneten mehrere Büros und richteten nach bisherigen Erkenntnissen einen Sachschaden von mehr als 1.000 Euro an. Wie viel Geld im Tresor war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Tatort und Vorgehen

Nach Angaben der Polizei wurde der Einbruch in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Freitag, 09:00 Uhr verübt. Der Täter gelangte über ein Fenster in die Ausbildungsstätte und nahm aus mehreren aufgehebelten Büros den Tresor mit.

Ermittlungen und Spurensicherung

Beamte der Spurensicherung übernahmen die ersten Maßnahmen am Tatort. Die Kriminalpolizei Schwabach führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, denen in Rummelsberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.