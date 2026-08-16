Vermischtes

Mindestens zwölf Tote bei Busunglück in Ungarn

Mindestens zwölf Tote bei Busunglück in Ungarn
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

In Ungarn sind in der Nacht zu Sonntag zwölf Menschen bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Wie der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar mitteilte, war der polnische Reisebus auf der Autobahn bei Mezokeresztes in einen Graben gefahren und umgekippt. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt.

Ungarische Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Polizeiangaben zufolge war der Bus mit 57 Passagieren und zwei Fahrern auf dem Weg nach Nyiregyhaza, als der Unfall passierte. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Fahrer möglicherweise eingeschlafen sei. Bilder von der Unfallstelle zeigten einen stark beschädigten roten Bus, der auf der Seite in einem Graben lag, mit zerbrochenen Fenstern und verstreutem Gepäck.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

- Anzeige -
Deutlich weniger Masernfälle in Bayern
Drogenfahnder kritisiert Cannabisgesetz
Weitere Evakuierungen in der Eifel wegen Waldbrand in Belgien
Lottozahlen vom Samstag (15.08.2026)
Zehntausende bei Techno-Parade “Rave the Planet” in Berlin
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Deutlich weniger Masernfälle in Bayern Deutlich weniger Masernfälle in Bayern
Nächster Artikel 26-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Roßfeld-Panoramastraße 26-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Roßfeld-Panoramastraße

Folgen Sie uns

You Might also Like