Mindestens zwölf Tote bei Busunglück in Ungarn

In Ungarn sind in der Nacht zu Sonntag zwölf Menschen bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Wie der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar mitteilte, war der polnische Reisebus auf der Autobahn bei Mezokeresztes in einen Graben gefahren und umgekippt. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt.

Ungarische Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Polizeiangaben zufolge war der Bus mit 57 Passagieren und zwei Fahrern auf dem Weg nach Nyiregyhaza, als der Unfall passierte. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Fahrer möglicherweise eingeschlafen sei. Bilder von der Unfallstelle zeigten einen stark beschädigten roten Bus, der auf der Seite in einem Graben lag, mit zerbrochenen Fenstern und verstreutem Gepäck.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.