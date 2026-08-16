Polizeipräsidium Oberbayern Süd

26-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Roßfeld-Panoramastraße

26-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Roßfeld-Panoramastraße
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Auf der Roßfeld-Panoramastraße (B999) bei Berchtesgaden ist am Samstagnachmittag ein 26-jähriger Motorradfahrer aus München tödlich verunglückt. Der Mann war gegen 16.35 Uhr auf der Scheitelstrecke in Richtung Mautstelle Süd unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Holzzaun prallte. Trotz sofort eingeleiteter Erster Hilfe durch zufällig anwesende Zeugen starb der Fahrer noch an der Unfallstelle.

Inhalte im Überblick

Unfallaufnahme und Ermittlungen

Die Polizeiinspektion Berchtesgaden übernahm die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Traunstein hat ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben, um die Ursachen des Zusammenstoßes zu klären.

Helfer, Einsatzkräfte und Unterstützung vor Ort

Die Einsatzkräfte wurden bei der Aufnahme von der Grenzpolizei Piding unterstützt. Zur technischen Absicherung und Bergung waren die Feuerwehren Berchtesgaden und Berchtesgaden-Au vor Ort. Zeugen leisteten unmittelbar Erste Hilfe, konnten den tödlichen Ausgang des Unfalls jedoch nicht verhindern.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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