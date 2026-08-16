77-jährige Fahrerin bei Kreuzungscrash bei Breitbrunn tödlich verletzt

Frau stirbt nach Zusammenstoß an Kreuzung bei Breitbrunn am Chiemsee

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Mooshappener Straße und Kreisstraße 15 in Breitbrunn am Chiemsee ist am Samstagmittag eine 77-jährige Pkw-Fahrerin tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah die Frau beim Geradeausfahren von der Mooshappener Straße kommend einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Wagen; es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die Frau erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Rettung, Verletzte und Schadensbilanz

Die 77-Jährige wurde nach dem Unfall von Einsatzkräften aus ihrem Fahrzeug geborgen. Vor Ort begannen Rettungskräfte umgehend mit Reanimationsmaßnahmen; anschließend wurde die Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen, wo sie trotz der medizinischen Versorgung verstarb. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs, ein 45-jähriger Mann aus Bernau am Chiemsee, sowie seine einjährige Tochter erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Einsatzkräfte und Ermittlungen

Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Vor Ort waren mehrere Rettungsdienstbesatzungen, rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus vier Wehren sowie Beamte der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.