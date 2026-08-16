Sicherheitsdienst erwischt Teenager beim Graffiti-Sprühen in Fürther Tiefgarage

Graffiti in Tiefgarage: Jugendlicher nach Sicherstellung von Sicherheitsdienst festgenommen

In einer Tiefgarage in der Europaallee in Fürth erwischte ein Sicherheitsdienst am Freitagabend, 14. August 2026, zwei Personen beim Sprühen von Graffiti. Einen 16-Jährigen hielten die Mitarbeitenden fest und alarmierten die Polizei, sein Begleiter entkam in der Folge. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Sicherheitsdienst greift ein

Gegen kurz nach 21:00 Uhr beobachteten die Angestellten des Sicherheitsdienstes, wie in der Tiefgarage mehrere Tags gesprüht wurden. Sie konnten den 16-jährigen Tatverdächtigen stellen und festhalten, während sein Begleiter zunächst unerkannt blieb und flüchtete. Die Polizeistreife der Inspektion Fürth übernahm den Einsatz vor Ort.

Spuren- und Beweissicherung

Die Beamten stellten vor Ort aufgefundene Spraydosen sowie das Mobiltelefon des 16-Jährigen sicher. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Jugendliche in Gewahrsam genommen und anschließend an seine Eltern übergeben. Die Ermittlungen gegen den Jugendlichen wegen Sachbeschädigung laufen weiter, ebenso die Suche nach dem zweiten Tatverdächtigen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.