Motorradfahrer stürzt in Kurve und prallt gegen Leitplanke – ein Verletzter

Motorradfahrer stürzt in Rechtskurve und prallt gegen Leitplanke

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend in Moosach von der Fahrbahn abgekommen und nach dem Sturz gegen eine Leitplanke sowie ein Verkehrsschild geprallt. Der Mann wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An Motorrad und Fahrbahnbefestigung entstand Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Unfallhergang und Schaden

Nach Angaben der Polizei befuhr der 26-Jährige am 15. August 2026 gegen 20:35 Uhr mit einem Kraftrad der Marke Suzuki die Max-Born-Straße stadteinwärts. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, stürzte zu Boden und prallte anschließend gegen die Leitplanke sowie ein an der Fahrbahn befindliches Verkehrsschild. Durch die Kollision zog er sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An Motorrad und Fahrbahnbefestigung entstand Sachschaden.

Ermittlungen laufen

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.