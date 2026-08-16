Polizeipräsidium München

Motorradfahrer stürzt in Kurve und prallt gegen Leitplanke – ein Verletzter

Motorradfahrer stürzt in Kurve und prallt gegen Leitplanke – ein Verletzter
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Motorradfahrer stürzt in Rechtskurve und prallt gegen Leitplanke

Inhalte im Überblick

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend in Moosach von der Fahrbahn abgekommen und nach dem Sturz gegen eine Leitplanke sowie ein Verkehrsschild geprallt. Der Mann wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An Motorrad und Fahrbahnbefestigung entstand Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Unfallhergang und Schaden

Nach Angaben der Polizei befuhr der 26-Jährige am 15. August 2026 gegen 20:35 Uhr mit einem Kraftrad der Marke Suzuki die Max-Born-Straße stadteinwärts. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, stürzte zu Boden und prallte anschließend gegen die Leitplanke sowie ein an der Fahrbahn befindliches Verkehrsschild. Durch die Kollision zog er sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An Motorrad und Fahrbahnbefestigung entstand Sachschaden.

Ermittlungen laufen

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

- Anzeige -

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Bei München | Zwei Mädchen nach Badeunfall am Heimstettener See in Lebensgefahr
Mann in Obdachlosenunterkunft getötet – 22‑Jähriger am Hauptbahnhof festgenommen
Bronzeskulptur in Münchner Altstadt teilweise gestohlen – Ziehharmonika‑Waffenabgüsse entwendet
Wohnungsbrand in Untergiesing: 41‑Jähriger schwer verletzt nach Balkonsprung
Mann wegen Volksverhetzung und Bedrohung am Sendlinger-Tor-Platz festgenommen
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Echelon Festival 2026 in Bad Aibling friedlich: Polizei zieht positive Bilanz nach 30.000 Besuchern Echelon Festival 2026 in Bad Aibling friedlich: Polizei zieht positive Bilanz nach 30.000 Besuchern
Nächster Artikel Banaszak will stärkeres Grünen-Engagement im Osten Banaszak will stärkeres Grünen-Engagement im Osten

Folgen Sie uns

You Might also Like