Generalprobe klar verloren – FC Augsburg mit Niederlage in Leeds

Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel testete der FC Augsburg in England. Beim Premier League-Club Leeds United taten sich die Schwaben schwer und verloren verdient mit null zu vier. Es wartet noch es wartet noch Arbeit auf den FCA.

Für die Mannschaft und zahlreiche mit gereisten Fans war der Samstagnachmittag das Highlight der Vorbereitung. Die Augsburger waren beim englischen Traditionsclub Leeds United zu Gast. Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Zweitligist Energie Cottbus tat sich das Team von Trainer Manuel Baum dabei über weite Strecken noch deutlich schwer.

Kaum eine Chance in Durchgang 1

Bereits früh gerieten die Fuggerstädter durch einen Treffer des früheren Hoffenheimers Stach mit 1:0 in Rückstand. Dies sollte sich über die gesamten ersten 45 Minuten durchziehen, der Vorjahres-14. gab an der Elland Road den Ton an. Bereits zur Pause lagen die Gäste mit 0:3 hinten.

Besser aber ohne Treffer

Nach dem Seitenwechsel steigert es sich der Bundesligist, kam allerdings zu keinem eigenen Treffer. Knapp 10 Minuten vor dem Ende markierte Lukas Nmecha vor 21.854 Zuschauern den Endstand.

Pokal steht an

Am kommenden Samstag wird es für den FC Augsburg ernst. Bei Energie Cottbus (2. Liga) muss man im DFB-Pokal ran (Samstag, 13 Uhr). Bis dahin liegt noch viel Arbeit vor der Mannschaft von Trainer Manuel Baum.