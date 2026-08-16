26‑Jähriger Nichtschwimmer bei Badeunfall im Königssee tödlich verunglückt

Mann stirbt bei Badeunfall im Königssee

Bei einem Badeunfall am Königssee ist am Samstagnachmittag ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann wurde nach einer Vermisstensuche von Einsatzkräften aus dem Wasser geborgen, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Suche ausgelöst nach Vermisstenmeldung

Gegen 16.35 Uhr meldete ein junger Begleiter den 26-Jährigen als vermisst, nachdem er ihn während eines Aufenthalts am See aus den Augen verloren hatte. Nachdem eigene Suchversuche erfolglos geblieben waren, alarmierte der Mann den Notruf.

Bergung und Ermittlungen

Unmittelbar nach Eingang der Meldung wurde ein Rettungseinsatz eingeleitet. Kräfte der Wasserwacht und der Polizei suchten den See ab. Die Besatzung eines Polizeibootes, zu der auch ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Königssee gehörte, entdeckte den Vermissten unter Wasser in Richtung Seeklause. Der Feuerwehrmann stieg vom Boot ins Wasser und zog den Mann ans Ufer.

Gemeinsam mit den kurz darauf eintreffenden Einsatzkräften der Wasserwacht wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Diese blieben jedoch erfolglos, sodass nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden konnte.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 26-jährigen kamerunischen Staatsangehörigen. Sein Begleiter gab an, der Mann sei Nichtschwimmer gewesen.

Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Berchtesgaden leitete die ersten Maßnahmen ein. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht; nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um einen tragischen Badeunfall.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.