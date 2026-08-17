Frau in Freilassing im Wald mit Pfefferspray attackiert – Schmuck geraubt

Frau in Freilassinger Wald mit Pfefferspray angegriffen und bestohlen

Eine 60-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag in einem Waldgebiet bei Freilassing mit Pfefferspray attackiert, leicht verletzt und ihres Schmucks beraubt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 14.00 Uhr im Naglerwald nahe dem Übergang zur Sägewerkstraße. Der bislang unbekannte Täter flüchtete zu Fuß Richtung Stadtmitte.

Tatablauf und Opfer

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau während eines Spaziergangs mit ihrem Hund unterwegs, als ein bislang unbekannter Mann sie angriff. Der Täter soll die 60-Jährige mit Pfefferspray besprüht und geschubst haben. Anschließend riss er ihr den am Körper getragenen Schmuck gewaltsam weg und flüchtete.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Näher beschriebene Angaben zur Art der Verletzungen wurden von der Polizei nicht veröffentlicht.

Polizeiliche Maßnahmen und Ermittlungen

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Überfalls leitete die Polizeiinspektion Freilassing unter Einbeziehung umliegender Dienststellen und der Bundespolizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Eine Festnahme wurde bislang nicht erreicht. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen.

Die Ermittler veröffentlichen folgende Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: etwa 170 Zentimeter groß, 20 bis 30 Jahre alt, schwarze kurze Haare, bekleidet mit schwarzem Oberteil und schwarzer langer Hose, trug eine schwarze Sonnenbrille und führte einen Rucksack mit.

Zeugen, die zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr im Bereich Naglerwald in Freilassing verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.