Vierjähriges Kind stirbt bei Hausbrand in Bodenmais – Brand vermutlich an Terrasse ausgebrochen

Vierjähriges Kind bei Wohnhausbrand in Bodenmais gestorben

Bei einem Wohnhausbrand in Bodenmais im Landkreis Regen ist in der Nacht zum Freitag ein vierjähriges Kind ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf führt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen zur Ursache des Feuers. Ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) begutachtete den Brandort gemeinsam mit den Ermittlern; bislang gibt es nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.

Brand vermutlich auf Terrasse entstanden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer mutmaßlich im Bereich der Terrasse und griff von dort auf den Wohnbereich über. Noch am Samstag untersuchten Kriminalpolizei und BLKA-Gutachter das beschädigte Gebäude. Die genaue Brandursache ist weiterhin Gegenstand der Untersuchungen.

Rettungsversuche blieben erfolglos

Die Mutter des Kindes entdeckte das Feuer und befand sich ebenfalls im Haus. Wegen des fortgeschrittenen Brandverlaufs konnte sie das Zimmer ihrer Tochter nicht mehr betreten. Auch ein Nachbar versuchte noch, in das Zimmer zu gelangen, blieb aber erfolglos. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Kind konnte von den Einsatzkräften nur noch leblos geborgen werden. Die Mutter wird weiterhin ärztlich behandelt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.