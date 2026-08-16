2. Bundesliga: Bielefeld siegt souverän gegen Cottbus

Zum Abschluss des zweiten Spieltags der neuen Zweitligasaison hat Arminia Bielefeld 3:0 gegen Energie Cottbus gewonnen.

Joel Grodowski (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Bielefelder zeigten sich von Beginn an als das offensiv aktivere Team und gingen in der 26. Minute durch Joel Grodowski in Führung. Grodowski nutzte einen Fehler im Cottbusser Spielaufbau, eroberte den Ball und schob ihn nach einem schnellen Konter ins Netz. Noch vor der Halbzeit erhöhte Grodowski in der 37. Minute auf 2:0, als er erneut einen Patzer der Gäste ausnutzte und den Ball sehenswert über den Torhüter lupfte.

In der zweiten Halbzeit versuchte Cottbus, mehr Druck aufzubauen, konnte jedoch kaum nennenswerte Chancen kreieren. Die Bielefelder Abwehr stand sicher und ließ kaum Möglichkeiten für die Gäste zu. Für den Schlusspunkt sorgte dann in der 76. Minute erneut Grodowski, der einen Foulelfmeter zum Endstand verwandelte.

Für die Ostwestfalen geht es am kommenden Samstag im DFB-Pokal beim Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach weiter, die Lausitzer sind am gleichen Tag im Pokal gegen den Erstligisten FC Augsburg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Hannover 96 – VfL Wolfsburg 0:1, Dynamo Dresden – SV Darmstadt 98 1:0.