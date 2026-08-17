Haushalte geben mehr für Freizeit, Sport und Kultur aus

Durchschnittlich 9,5 Prozent ihrer Konsumausgaben haben die privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2024 für Freizeit, Sport und Kultur verwendet.

Jogger in einem Park (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, waren das im Schnitt 309 Euro monatlich. Insgesamt lagen die Konsumausgaben der Haushalte, oft auch als Lebenshaltungskosten bezeichnet, bei durchschnittlich 3.257 Euro im Monat. Im Jahr 2022 hatten die Haushalte im Durchschnitt noch 8,6 Prozent ihrer monatlichen Konsumausgaben für Freizeit, Kultur und Sport aufgewendet (durchschnittlich 245 Euro von 2.846 Euro).

Zum Ausgabenbereich Freizeit, Sport und Kultur gehören unter anderem Ausgaben für Sport- und Freizeitartikel, Bücher, Zeitschriften, Musikinstrumente, Spielzeug und Hobbybedarf. Außerdem zählen dazu Kosten für Freizeit-, Sport- und Kulturangebote (zum Beispiel Eintrittskarten oder Kurse), Gartenartikel und Haustiere sowie Pauschalreisen.

Im Vergleich zu den anderen Ausgabenbereichen nimmt der Bereich Freizeit, Sport und Kultur weiterhin einen wichtigen Platz im Haushaltsbudget ein. Mit mehr als einem Drittel (36,3 Prozent) der gesamten Konsumausgaben bleibt das Wohnen einschließlich Energie und Wohnungsinstandhaltung der mit Abstand größte Ausgabenposten, gefolgt von den Ausgaben für Nahrungsmittel (14,0 Prozent) sowie für Verkehr (13,8 Prozent). Der viertgrößte Bereich sind die Ausgaben für Freizeit, Sport und Kultur mit fast jedem zehnten Euro, den die privaten Haushalte dafür verwenden.

Während Haushalte mit einem monatlichen Einkommen von unter 1.300 Euro im Jahr 2024 durchschnittlich 5,7 Prozent ihrer Konsumausgaben (76 Euro von 1.332 Euro im Monat) für Freizeit, Sport und Kultur aufwendeten, war der Anteil bei Haushalten mit einem monatlichen Einkommen ab 5.000 Euro mit 10,7 Prozent ihrer Konsumausgaben (545 Euro von 5.075 Euro) fast doppelt so hoch.

Auch zwischen den Haushaltstypen zeigen sich Unterschiede bei den Ausgabenanteilen für Freizeit, Sport und Kultur. So gaben Alleinlebende mit durchschnittlich 8,3 Prozent ihrer Konsumausgaben (170 Euro von 2.042 Euro im Monat) anteilig am wenigsten für Freizeit, Sport und Kultur aus. Im Vergleich dazu wendeten Paarhaushalte ohne Kind mit 10,1 Prozent (394 Euro von 3.885 Euro) anteilig am meisten dafür auf. Ähnlich hoch waren die Anteile bei Haushalten von Alleinerziehenden mit 9,9 Prozent (276 Euro von 2.790 Euro) und von Paaren mit Kindern mit 9,8 Prozent (456 Euro von 4.664 Euro).