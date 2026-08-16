Entwarnung nach Rekord-Waldbrand im Hürtgenwald

Nach dem wohl größten Waldbrand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens hat der Landrat des Kreises Düren, Ralf Nolten (CDU), Entwarnung gegeben.

Feuerwehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Feuer im Hürtgenwald in der Eifel sei “soweit unter Kontrolle”, sagte Nolten am Sonntag. Sämtliche Zusatzkräfte würden von der Einsatzstelle abgezogen, während die Kreisfeuerwehr die Nachlöscharbeiten übernehme.

Bei noch andauernden Bränden im Hohen Venn in Belgien zerstörten die Flammen derweil bereits eine Fläche von mehr als 3.000 Hektar. Dies sei der größte Brand in Belgien. Die Löscharbeiten dort gestalteten sich schwierig, da auch Teile des Torfmoores brennen und schweres Gerät im Boden versinkt. Niederländische Löschflugzeuge sind im Einsatz, und Verstärkung wird aus Schweden und Tschechien erwartet.

In Monschau hat sich die Gefahrenlage nach Einschätzung der Feuerwehr unterdessen entspannt. Einwohner mehrerer Ortsteile waren vorbeugend gebeten worden, sich auf eine mögliche Räumung vorzubereiten. Die Lage wird weiterhin genau beobachtet.