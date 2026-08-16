Waldbrände: Monschau ordnet weitere Evakuierungen an

Die Stadt Monschau hat aufgrund der aktuellen Brand- und Rauchausbreitung im Hohen Venn die sofortige Evakuierung weiterer Gebiete angeordnet.

Feuerwehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Bewohner der Straßenzüge Ruitzhof und Geisberg wurden über die Warn-App Nina und ein Cell-Broadcasting informiert, teilte die Stadt am Sonntagabend mit. Für Personen, die nicht selbstständig bei Familie oder Freunden unterkommen können, wurde eine Betreuungsstelle in der Sekundarschule in Simmerath eingerichtet.

Die Feuerwehr Monschau beobachte die weitere Entwicklung des Brandes fortlaufend. Unterstützung bei der Brandbekämpfung kommt von Einsatzkräften der Feuerwehr Aachen und der Feuerwehren der Städteregion Aachen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfolgte über Emric, um die Einsatzmaßnahmen auf belgischer Seite zu unterstützen.

Die Evakuierung der belgischen Ortschaft Küschelscheid wurde bereits von den belgischen Behörden angeordnet, da die Feuerfront noch etwa 1,5 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt war. Den Einwohnern der grenznahen Bereiche wurde empfohlen, diese zu verlassen.