Polizeipräsidium Oberpfalz

Einbruch in Regensburger Wohnung: Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen

Einbruch in Regensburger Wohnung: Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Einbruch in Wohnung in Dechbetten: Schmuck gestohlen

In einer Wohnung im Regensburger Stadtteil Dechbetten haben Unbekannte am Donnerstagnachmittag Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags gestohlen. Eine 68-jährige Bewohnerin stellte nach ihrer Rückkehr zwischen 13:15 Uhr und 16:15 Uhr fest, dass eine Schublade geöffnet und darin liegender Schmuck fehlte; zudem waren Gegenstände in der Wohnung verschoben worden.

Inhalte im Überblick

Spurensicherung fand aufgebrochenes Kellerfenster

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und Spuren am Tatort gesichert. Bei einer Absuche des Hauses entdeckten die Ermittler ein aufgebrochenes Kellerfenster. Ob und wie der Täter darüber in die Wohnung gelangte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugenaufruf zu Beobachtungen im Tatzeitraum

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum am Donnerstag, dem 13. August 2026, zwischen 13:15 Uhr und 16:15 Uhr in den Bereichen Dechbetten, Neyweg und Ziegetsdorfer Straße. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

- Anzeige -
23‑Jähriger in Untersuchungshaft nach Versuch mit gefälschter 20‑Euro‑Note in Traitsching
Bewaffneter Raub 2022 geklärt: Mitarbeitende und mutmaßlicher Täter festgenommen
Schockanruf: Seniorin in Grafenwöhr gibt Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert ab
Falscher Polizist raubt 67‑Jähriger Schmuck nach 110‑Anrufbetrug in Neunburg vorm Wald
19‑Jähriger bei Schockanruf‑Übergabe in Regensburg festgenommen
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Özdemir konkretisiert Forderung nach AfD-Verbotsverfahren Özdemir konkretisiert Forderung nach AfD-Verbotsverfahren
Nächster Artikel Dax startet kaum verändert – Euro stärker Dax startet kaum verändert – Euro stärker

Folgen Sie uns

You Might also Like