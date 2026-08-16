Bahn hielt 800.000 Wasserpackungen für Hitzenotfälle bereit

Die Deutsche Bahn hat in den Hitzemonaten Juni und Juli rund 800.000 Tetra-Paks mit Wasser für Notfälle in ihren Fernverkehrszügen bereitgehalten. Das sagte eine Bahnsprecherin der “Rheinischen Post”.

ICE-Bordrestaurant auf Bahnstrecke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Eine Stornierungswelle wegen der vom 25. bis 30. Juni angebotenen Hitzekulanz sei aber nicht erkennbar gewesen. Zwar hätten einige Kunden das Angebot genutzt. “Ein Ansturm in den Reisezentren blieb aus und auch die Zahl an Stornierungen ist nicht überdimensional gestiegen”, sagte die Sprecherin.

Die Kulanz galt nach einer amtlichen Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes für Fernverkehrstickets, auch für Spar- und Supersparpreis-Fahrkarten.