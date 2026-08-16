DWS und Union Investment erwarten 1,2 Prozent Wachstum für 2026

Die größten deutschen Vermögensverwaltungsgesellschaften DWS und Union Investment rechnen für dieses Jahr mit einer deutlichen Belebung der Konjunktur in Deutschland.

In einem Gastbeitrag für die “Bild” schreiben die beiden Vorstandschefs Stefan Hoops und André Haagmann, sie erwarteten für 2026 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,2 Prozent. Deutschland sei “wirtschaftlich stärker, als viele glauben”, so Hoops und Haagmann. Die deutsche Wirtschaft sei im ersten Halbjahr 2026 gewachsen. Hochgerechnet aufs ganze Jahr erwarten sie rund 1,2 Prozent – trotz Iran-Krieg und Ölpreis-Schock.

Die beiden Firmenchefs ergänzten, die deutsche Wirtschaft habe sich zuletzt widerstandsfähiger gezeigt. Sie investiere in Deutschland. Zugleich füllten sich die Auftragsbücher vieler Firmen. “Die Auftragseingänge liegen rund sechs Prozent über dem Vorjahresniveau. So stark sind sie zuletzt 2016 und 2017 gewachsen”, sagte Hoops und Haagmann der “Bild”.

Dazu komme, dass die Zahl der Neugründungen in Deutschland so hoch wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr sei. “Deutschlands Unternehmergeist ist wieder erwacht”, so die beiden Chefs. Das werde sich auch in den Folgejahren positiv bemerkbar machen.