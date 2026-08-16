Lechner sieht neues Machtzentrum in der Union

Niedersachsens CDU-Landeschef Sebastian Lechner sieht mit Kanzleramtschefin Nina Warken und dem Unionsfraktionsvorsitzenden Thorsten Frei ein neues Machtzentrum in der Union.

“Ich bin überzeugt: Die beiden werden für eine gute Koordinierung sorgen. Das ist ein neues Kraftzentrum in der Union”, sagte Lechner der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe). Zugleich sagte der Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr, Kanzler Friedrich Merz wisse selbst, was er ändern müsse.

Die Koalition müsse einschließlich der SPD geschlossen kommunizieren. Vereinbarte Projekte dürften nicht ständig wieder infrage gestellt werden. Zudem müsse sie die dringend notwendigen Strukturreformen endlich durchziehen. Das entspreche der Erwartung der Bevölkerung. Wenn das gelinge, werde auch das Ansehen der Bundesregierung wieder steigen.

Der Kanzler trage dabei “die besondere Verantwortung, die Koalition zu koordinieren, zusammenzuhalten und die Reformen voranzutreiben”, sagte Lechner.