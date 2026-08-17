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US-Schauspielerin Hayden Panettiere mit 36 Jahren gestorben

US-Schauspielerin Hayden Panettiere mit 36 Jahren gestorben
DTS Nachrichtenagentur
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US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 36 Jahren, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf ihre Familie berichten.

Hayden Panettiere, John Angelillo/Upi/ddp via dts Nachrichtenagentur

Die Familie bat um Privatsphäre, um den Verlust zu verarbeiten. Details zu den Todesumständen wurden zunächst nicht bekannt. Panettiere hatte in der Vergangenheit offen über ihre Kämpfe mit Alkoholismus und postpartaler Depression gesprochen. Sie hinterlässt eine Tochter, Kaya Klitschko, die sie 2014 mit ihrem Ex-Verlobten, dem früheren Boxer Wladimir Klitschko, bekam.

Panettiere wurde vor allem durch ihre Rollen in den Serien “Heroes” und “Nashville” bekannt. Sie begann ihre Karriere bereits als Kinderstar und spielte in zahlreichen TV- und Filmproduktionen mit. Im Filmbereich war sie unter anderem in “Scream 4” sowie “Scream 6” zu sehen.

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VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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