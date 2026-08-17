Schwerer Unfall zwischen Biburg und Horgau: Vier Verletzte – einer in Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Biburg und Horgau im Landkreis Augsburg sind in der Nacht auf Montag vier Menschen verletzt worden. Einer der Insassen erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Horgau – Gegen Mitternacht ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Biburg und Horgau ein schwerer Verkehrsunfall. Nach den bislang vorliegenden Informationen kam ein Pkw ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Alle vier Insassen des Fahrzeugs wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Einer der Insassen erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Da zunächst gemeldet worden war, dass mehrere Personen im Fahrzeug eingeklemmt seien, rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Unter anderem waren die Feuerwehren aus Biburg, Horgau und Auerbach sowie weitere Kräfte im Einsatz. Auch Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle und die vorhandenen Spuren wurden für ein unfallanalytisches Gutachten dokumentiert. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle für die Untersuchungen großflächig aus.

Die Straße zwischen Biburg und Horgau blieb aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme mehrere Stunden vollständig gesperrt. Am beteiligten Pkw entstand Totalschaden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.