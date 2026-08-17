Polizeipräsidium Niederbayern

50-kg-Fliegerbombe bei Fischerdorf gefunden und gefahrlos geborgen

50-kg-Fliegerbombe bei Fischerdorf gefunden und gefahrlos geborgen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Sonntagabend ist am Donaudamm bei Fischerdorf eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe geborgen worden. Das verdächtige Objekt war gegen 19:30 Uhr gemeldet worden und wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst als deutsche 50 kg Fliegerbombe ohne Zünder identifiziert; mit Unterstützung örtlicher Feuerwehrkräfte konnte die Bombe gegen 23:00 Uhr gefahrlos abtransportiert werden.

Inhalte im Überblick

Fundmeldung und Begutachtung vor Ort

Gegen 19:30 Uhr gingen Hinweise auf ein verdächtiges Objekt am Donaudamm ein. Der hinzugezogene Kampfmittelbeseitigungsdienst nahm eine Begutachtung vor und stellte fest, dass es sich um eine “Deutsche 50 kg Fliegerbombe ohne Zünder” handelt.

Sichere Bergung und Abtransport

In Absprache mit den Einsatzkräften vor Ort unterstützten örtliche Feuerwehrkräfte die Maßnahmen. Die Bergung gelang ohne Zwischenfälle; der Abtransport erfolgte gegen 23:00 Uhr.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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