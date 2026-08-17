Polizeipräsidium Mittelfranken

Einbruch in Windsbacher Gymnasium: Sachschaden von mehreren tausend Euro

Einbruch in Windsbacher Gymnasium: Sachschaden von mehreren tausend Euro
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Einbruch ins Windsbacher Gymnasium: Unbekannte durchwühlen Schränke und verursachen Sachschaden

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Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Sonntag in das Gymnasium in der Moosbacher Straße in Windsbach (Lkr. Ansbach) eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich offenbar über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchwühlten dort mehrere Schränke; dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zu möglicher Beute können die Ermittler noch keine Angaben machen.

Spurensuche läuft

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat ein Fachkommissariat mit den weiteren Ermittlungen betraut. Vor Ort wurden die Räume offensichtlich durchsucht, konkrete Hinweise auf entwendete Gegenstände liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Die Ermittler bitten Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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