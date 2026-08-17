Radfahrer stößt an Nürnberger Bushaltestelle zwei Frauen um und flüchtet

Radfahrer kollidiert mit aussteigenden Busfahrgästen und flüchtet

Im Nürnberger Westen ist am Samstagmittag ein bislang unbekannter Radfahrer mit zwei Frauen zusammengestoßen, die gerade aus einem Linienbus ausstiegen. Die beiden Geschädigten stürzten zu Boden, der Radfahrer kam ebenfalls zu Fall, verließ den Unfallort jedoch, ohne Angaben zu machen. Die Verkehrspolizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entferntens vom Unfallort aufgenommen.

Unfallhergang und Beschreibung des Flüchtigen

Nach Angaben der Polizei befuhr der Radfahrer gegen 12:00 Uhr den östlichen Radweg der Gustav-Adolf-Straße in nördlicher Richtung. Zeitgleich hielt ein Bus der Linie 35 an der Haltestelle Geisseestraße, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Beim Ausstieg wurden zwei Frauen im Alter von 70 und 45 Jahren von dem Radfahrer erfasst und stürzten zu Boden. Auch der Radfahrer stürzte, stieg aber anschließend wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon.

Die Polizei beschreibt den gesuchten Radfahrer als bekleidet mit einer hellblauen kurzen Hose und einem hellen Tanktop sowie Flip-Flops. Er habe einen Rucksack dabei gehabt und ein blaues Fahrrad benutzt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beschriebenen Radfahrer machen können, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.