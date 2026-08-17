Gletscherforscher: Alpen-Gletscher schmelzen so schnell wie nie

Die Gletscher in den Alpen schmelzen so schnell wie nie, trotzdem fehlt im Rhein das Wasser. In den kommenden Jahren werde sich die Lage weiter verschärfen, sagte der Gletscherforscher Matthias Huss der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (FAZ).

Berge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Jeder Tag und jedes Jahr mit hohen Schmelzraten reduziere das Wasserreservoir, das vor Jahrzehnten und Jahrhunderten natürlich angelegt wurde. “Wir geraten damit in eine Lage, in der Hitzewellen deutlich stärkere Auswirkungen haben werden als jetzt. Das Schmelzwasser bleibt dann ausgerechnet im Hochsommer aus – also in jener trockenen Phase, in der wir dieses Wasser dringend benötigen, um die Pegel der Flüsse und Seen einigermaßen aufrechtzuerhalten”, sagte Huss.

Man habe jetzt den Punkt erreicht, an dem die Wasserzufuhr aus dem alpinen Eispuffer kontinuierlich abnehme. “Aktuell fließt die maximale Wassermenge von den Gletschern ab. Fortan sinken die Abflussvolumina, bis alle Gletscher geschmolzen sind”, sagte Huss, der an der ETH Zürich forscht.

Da in heißen Sommern bisher bis zu 20 Prozent des Wassers im Rhein aus Gletschern gespeist werde, würden sich die Probleme für die Rheinschifffahrt in Zukunft also deutlich verschärfen. “Das verlängert die Niedrigwasser-Perioden im Rhein und wird Deutschland und die Schweiz vor große Herausforderungen stellen.”

Zwischen 2016 und 2023 seien in der Schweiz 160 Gletscher verschwunden. “In diesem Sommer werden wir viele weitere Gletscher verlieren.”