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Start-up baut Großteil der Satelliten für EU-Konstellation Iris 2

Start-up baut Großteil der Satelliten für EU-Konstellation Iris 2
DTS Nachrichtenagentur
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Das belgische Start-up Aerospacelab baut 264 der insgesamt 348 Satelliten von Iris 2, dem europäischen Satellitennetzwerk. Das berichtet das “Handelsblatt” unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Der Auftragswert für den geplanten europäischen Starlink-Konkurrenten beläuft sich demnach auf mindestens 1,8 Milliarden Euro.

Nachthimmel mit Mond (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es ist das erste große Raumfahrtprojekt in Europa, das in einem wichtigen technischen Bereich einer jungen Firma anvertraut wird. Der Auftrag bedeutet einen Rückschlag für den “Defense-and-Space”-Bereich von Airbus, der in Europa mit die größte Erfahrung mit Satelliten von dieser Größe und Funktion besitzt. Eine Anfrage des “Handelsblatts” wollte Airbus mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen nicht beantworten.

Aus Deutschland ist der Satellitenhersteller OHB mit an Bord. Das Bremer Unternehmen wird nach Informationen des “Handelsblatts” die 18 sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen. Der Auftragswert dürfte bei knapp einer Milliarde Euro liegen. Eine Anfrage der Zeitung wollte das Unternehmen mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen ebenfalls nicht kommentieren.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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