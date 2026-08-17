Niederbayern: Gewehrgranate und Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg an Donau entdeckt und entschärft

Gewehrgranate und Panzerfaust bei niedrigen Donaupegeln in Niederbayern entdeckt

Im Bereich Kelheim und Deggendorf sind am vergangenen Wochenende eine Gewehrgranate und eine Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes begutachteten die Funde, entschärften sie fachgerecht und beseitigten die Munition.

Funde durch niedrige Wasserstände möglich

Wegen der anhaltend niedrigen Pegelstände der Donau ist nicht auszuschließen, dass in den kommenden Tagen und Wochen weitere Munitionsteile zum Vorschein kommen. An Uferbereichen freiliegende Metallteile können dabei Überreste aus dem Krieg sein.

Polizei warnt: Keine Berührung, sofort melden

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an die Bevölkerung, bei Zufallsfunden besondere Vorsicht walten zu lassen. Aufgefundene Munition und Munitionsteile sollten auf keinen Fall angefasst werden. Die Polizei soll umgehend informiert werden. Eltern wird empfohlen, ihre Kinder auf mögliche Gefahren hinzuweisen und entsprechend zu sensibilisieren.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.