Polizeipräsidium Niederbayern

Niederbayern: Gewehrgranate und Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg an Donau entdeckt und entschärft

Niederbayern: Gewehrgranate und Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg an Donau entdeckt und entschärft
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Gewehrgranate und Panzerfaust bei niedrigen Donaupegeln in Niederbayern entdeckt

Inhalte im Überblick

Im Bereich Kelheim und Deggendorf sind am vergangenen Wochenende eine Gewehrgranate und eine Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes begutachteten die Funde, entschärften sie fachgerecht und beseitigten die Munition.

Funde durch niedrige Wasserstände möglich

Wegen der anhaltend niedrigen Pegelstände der Donau ist nicht auszuschließen, dass in den kommenden Tagen und Wochen weitere Munitionsteile zum Vorschein kommen. An Uferbereichen freiliegende Metallteile können dabei Überreste aus dem Krieg sein.

Polizei warnt: Keine Berührung, sofort melden

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an die Bevölkerung, bei Zufallsfunden besondere Vorsicht walten zu lassen. Aufgefundene Munition und Munitionsteile sollten auf keinen Fall angefasst werden. Die Polizei soll umgehend informiert werden. Eltern wird empfohlen, ihre Kinder auf mögliche Gefahren hinzuweisen und entsprechend zu sensibilisieren.

- Anzeige -

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Passant entdeckt zwei Feuer bei Langquaid – 20 m² Wiese verbrannt, Ermittlungen wegen Brandstiftung
Vierjähriges Kind stirbt bei Hausbrand in Bodenmais – Brand vermutlich an Terrasse ausgebrochen
50-kg-Fliegerbombe bei Fischerdorf gefunden und gefahrlos geborgen
Toter Motorradfahrer nach Auffahrmanöver auf B8 bei Straubing – Vorfahrtsmissachtung vermutet
Vierjähriges Kind stirbt bei Wohnhausbrand in Bodenmais
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Hardt fordert EU-Sanktionen gegen israelischen Minister Hardt fordert EU-Sanktionen gegen israelischen Minister
Nächster Artikel Union offen für höhere Mindeststrafen bei Brandstiftung Union offen für höhere Mindeststrafen bei Brandstiftung

Folgen Sie uns

You Might also Like