Tatverdächtiger nach Exhibitionismus am Lerchenauer See festgenommen

Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung am Lerchenauer See erkannt und vorläufig festgenommen

Ein 42-jähriger Mann ist nach einer exhibitionistischen Handlung am Lerchenauer See in Moosach vorläufig festgenommen worden. Die Tat hatte sich bereits am Mittwoch, 5. August, gegen 19:15 Uhr ereignet, als der damals unbekannte Mann mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geriet, diese zunächst beleidigte und bedrohte und anschließend sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm, während er die Jugendlichen anblickte. Die Jugendlichen fertigten noch vor dem Eintreffen der Polizei Aufnahmen des Täters, der sich zwischenzeitlich vom Ort entfernte. Gegen ihn war eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen, Bedrohung und Beleidigung gestellt worden.

Erneute Begegnung führt zur Festnahme

Einer der damals eingesetzten Polizeibeamten erkannte den Mann am Sonntag, 16. August, gegen 19:30 Uhr in seiner Freizeit im Bereich Moosach wieder und verständigte die Polizeiinspektion 43. Die eintreffenden Einsatzkräfte nahmen den 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.