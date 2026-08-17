Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Einbruch in Moosburger Gaststätte: Maskierte stehlen vierstelligen Betrag

Einbruch in Moosburger Gaststätte: Maskierte stehlen vierstelligen Betrag
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Einbruch in Moosburger Gaststätte: Bargeld und Geldbörse gestohlen

Inhalte im Überblick

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags sind zwei maskierte Täter in eine Gaststätte im östlichen Teil von Moosburg an der Isar eingebrochen und haben dort eine Geldbörse mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Tatablauf nach bisherigen Erkenntnissen

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die bislang unbekannten Täter vermutlich zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten der Gaststätte. Anschließend durchsuchten sie die Räume und entwendeten unter anderem die Geldbörse mit dem Bargeld.

Kripo bittet um Beobachtungen

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise: “Wer hat in den frühen Morgenstunden des Samstags im Osten von Moosburg – insbesondere im Bereich der Stadtwaldstraße – verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt?”

- Anzeige -

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Verdächtiger mit Stichwaffe in Erding aktiv – Polizei großräumig im Einsatz
57-Jähriger nach Brandserie in Kaldorf festgenommen — Untersuchungshaft
Balkonbrand zerstört Wohnung in Nandlstadt – Gebäude vorerst unbewohnbar
Drei Brandstiftungen bei Kaldorf: Feuer zerstören Holzstoß, Flurgrotte und Grünstreifen
18-Jähriger in Ingolstadt bei Streit am Auge schwer verletzt – Schreckschusspistole vermutet
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Bericht: Mercedes setzt wieder mehr auf Taxigeschäft Bericht: Mercedes setzt wieder mehr auf Taxigeschäft

Folgen Sie uns

You Might also Like