Einbruch in Moosburger Gaststätte: Maskierte stehlen vierstelligen Betrag

Einbruch in Moosburger Gaststätte: Bargeld und Geldbörse gestohlen

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags sind zwei maskierte Täter in eine Gaststätte im östlichen Teil von Moosburg an der Isar eingebrochen und haben dort eine Geldbörse mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Tatablauf nach bisherigen Erkenntnissen

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die bislang unbekannten Täter vermutlich zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten der Gaststätte. Anschließend durchsuchten sie die Räume und entwendeten unter anderem die Geldbörse mit dem Bargeld.

Kripo bittet um Beobachtungen

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise: “Wer hat in den frühen Morgenstunden des Samstags im Osten von Moosburg – insbesondere im Bereich der Stadtwaldstraße – verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt?”

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.