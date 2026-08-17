Markise in Bayreuth angezündet: Hausmeister löscht Brand – 10.000 Euro Schaden

Markise brennt an Mehrfamilienhaus in Bayreuth – Hausmeister löscht Feuer

In der Bamberger Straße in Bayreuth ist am Sonntagabend eine Markise an der Westseite eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Der 38-jährige Hausmeister bemerkte das Feuer kurz nach 20.30 Uhr und konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Durch das Feuer und den Ruß an der Außenfassade entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus

Vor Ort stellten die Ermittler Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung fest. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.

Zeugenaufruf

Die Ermittler bitten Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.