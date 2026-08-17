Polizeipräsidium Oberpfalz

17-Jähriger stürzt in Main-Donau-Kanal bei Freystadt und stirbt im Krankenhaus

17-Jähriger stürzt in Main-Donau-Kanal bei Freystadt und stirbt im Krankenhaus
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Jugendlicher nach Sprung von Brücke in Main-Donau-Kanal gestorben

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Ein 17-Jähriger aus Allersberg sprang am Samstagnachmittag von der Brücke der Kreisstraße NM5 bei Freystadt in den Main-Donau-Kanal. Nachdem der Jugendliche nach dem Aufprall untergegangen war und zunächst nicht gefunden werden konnte, bargen Taucher der Wasserwacht ihn schließlich aus dem Wasser. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und anschließender Fortführung während des Transports ins Klinikum Nürnberg verstarb der junge Mann dort.

Bergung und medizinische Versorgung vor Ort

Unmittelbar nach dem Fund brachten Einsatzkräfte den Jugendlichen an Land und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese wurden während des Transports in das Krankenhaus fortgesetzt, wo die Reanimationsmaßnahmen schließlich beendet wurden.

Ermittlungen und Obduktion angeordnet

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Obduktion des Verstorbenen an. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Kriminalfachdezernat 1 des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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