Polizeipräsidium Oberfranken

Unbekannter spricht Kinder am Lichtenberger See an – Polizei bittet um Hinweise

Unbekannter spricht Kinder am Lichtenberger See an – Polizei bittet um Hinweise
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Mann stellt am Lichtenberger See zwei Mädchen unsittliche Fragen

Am Donnerstagabend sind zwei Mädchen am Lichtenberger See von einem unbekannten Mann angesprochen worden, der ihnen nach Angaben der Polizei unsittliche Fragen stellte und entsprechende Gesten machte. Die beiden Kinder im Alter von acht und sechs Jahren liefen gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Campingplatzes, als der Mann mit einem Hund auf sie zukam. Die Mädchen wehrten sich, entfernten sich und informierten sofort den Vater des achtjährigen Kindes. Die Ermittlungen hat die Polizei Naila übernommen; eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

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Beschreibung des flüchtigen Mannes

Nach Angaben der Polizei war der Unbekannte zirka 35 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlank und von hellem Hauttyp. Er trug ein helles T-Shirt, eine helle kurze Hose sowie graue Turnschuhe. Bei sich hatte er einen kleinen weißen Hund mit einer auffallend orangenen Leine. Die Polizei betont, dass der Mann die Kinder nicht berührte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Naila führt die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei Hof. Sie fragt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beschriebene Person geben können, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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