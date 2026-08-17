Augsburg StadtPolizei & Co

Augsburg: Fahrer missachtet Rotlicht – Zwei Pkw bei Unfall beschädigt, 15.000 Euro Schaden

Augsburg: Fahrer missachtet Rotlicht – Zwei Pkw bei Unfall beschädigt, 15.000 Euro Schaden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ampel missachtet: Unfall an Kreuzung in Hammerschmiede verursacht 15.000 Euro Schaden

Inhalte im Überblick

Am Sonntagmorgen kam es an der Kreuzung Mühlhauser Straße/Bürgermeister-Wegele-Straße in Hammerschmiede zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 47 Jahre alter Pkw-Fahrer fuhr gegen 09.55 Uhr bei Rotlicht in die Kreuzung und prallte mit dem entgegenkommenden, nach links in die Bürgermeister-Wegele-Straße abbiegenden Fahrzeug eines 64-Jährigen zusammen. Personen wurden nicht verletzt.

Ablauf des Unfalls

Nach den bisherigen Erkenntnissen missachtete der 47-Jährige die für ihn rot zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es dadurch zur Kollision mit dem abbiegenden Pkw des 64-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Folgen und Ermittlungen

Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Da der mutmaßliche Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich erhoben. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun die genaue Ursache des Unfalls.

- Anzeige -

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.08.2026
Vierjährigen am Autobahnsee von unangeleintem Hund leicht gebissen
Streit nach Alkoholkonsum: 41-Jähriger in Augsburg schwer verletzt, 64-Jähriger festgenommen
Zwei betrunkene E‑Scooter‑Fahrer in Augsburger Innenstadt gestoppt
19-Jähriger betrunken nach Unfall mit Verkehrsschild in Hochzoll gestellt
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel 19-Jähriger betrunken nach Unfall mit Verkehrsschild in Hochzoll gestellt 19-Jähriger betrunken nach Unfall mit Verkehrsschild in Hochzoll gestellt
Nächster Artikel Zwei betrunkene E‑Scooter‑Fahrer in Augsburger Innenstadt gestoppt Zwei betrunkene E‑Scooter‑Fahrer in Augsburger Innenstadt gestoppt

Folgen Sie uns

You Might also Like