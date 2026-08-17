Augsburg: Fahrer missachtet Rotlicht – Zwei Pkw bei Unfall beschädigt, 15.000 Euro Schaden

Ampel missachtet: Unfall an Kreuzung in Hammerschmiede verursacht 15.000 Euro Schaden

Am Sonntagmorgen kam es an der Kreuzung Mühlhauser Straße/Bürgermeister-Wegele-Straße in Hammerschmiede zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 47 Jahre alter Pkw-Fahrer fuhr gegen 09.55 Uhr bei Rotlicht in die Kreuzung und prallte mit dem entgegenkommenden, nach links in die Bürgermeister-Wegele-Straße abbiegenden Fahrzeug eines 64-Jährigen zusammen. Personen wurden nicht verletzt.

Ablauf des Unfalls

Nach den bisherigen Erkenntnissen missachtete der 47-Jährige die für ihn rot zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es dadurch zur Kollision mit dem abbiegenden Pkw des 64-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Folgen und Ermittlungen

Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Da der mutmaßliche Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich erhoben. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun die genaue Ursache des Unfalls.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.