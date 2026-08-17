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Augsburg: 23-Jähriger ohne Führerschein alkoholisiert am Steuer gestoppt

Augsburg: 23-Jähriger ohne Führerschein alkoholisiert am Steuer gestoppt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss gestoppt

Inhalte im Überblick

In der Augsburger Perzheimstraße haben Polizeibeamte in der Nacht zum Sonntag einen jungen Mann angehalten, bei dem sich herausstellte, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und alkoholisiert fuhr. Die Kontrolle erfolgte gegen 3.23 Uhr, anschließend untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Vorgehen der Polizei

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zusätzlich ergab eine Überprüfung Hinweise auf Alkoholisierung, weshalb die Einsatzkräfte den Fahrzeugschlüssel sicherstellten und eine Blutentnahme anordnen ließen. Die Weiterfahrt wurde damit unterbunden.

Ermittlungen

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen übernommen und führt das Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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