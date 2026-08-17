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Streit nach Alkoholkonsum: 41-Jähriger in Augsburg schwer verletzt, 64-Jähriger festgenommen

Streit nach Alkoholkonsum: 41-Jähriger in Augsburg schwer verletzt, 64-Jähriger festgenommen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Handgemenge nach Alkoholrunde: Mann in Donauwörther Straße verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße in Oberhausen ist am Freitagabend ein 41-jähriger Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt worden. Die Polizei wurde gegen 19.45 Uhr alarmiert; der Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

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Streit in Wohnung eskaliert

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der 41-Jährige zuvor in der Wohnung eines 64-jährigen Mannes aufgehalten. Nach gemeinsamem Alkoholkonsum gerieten die beiden Männer in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Die genauen Abläufe der Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Augsburg West hat die Ermittlungen wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Der 64-jährige Beschuldigte besitzt die kasachische Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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