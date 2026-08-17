Politik & Wirtschaft

Digitalgipfel der Bundesregierung am 2. und 3. November in Berlin

Digitalgipfel der Bundesregierung am 2. und 3. November in Berlin
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
2 Minuten Lesezeit

Die Bundesregierung will ihren diesjährigen Digitalgipfel am 2. und 3. November in den Wilhelm-Hallen im Berliner Bezirk Reinickendorf veranstalten. Das bestätigte eine Sprecherin des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) dem Pro-Newsletter Technologie und KI des Nachrichtenmagazins Politico. Demnach ist erneut ein zweitägiges Format geplant. Die inhaltlichen Schwerpunkte würden derzeit noch ausgearbeitet, teilte das Ministerium mit. Vorgesehen seien “internationale, europäische und nationale Aspekte der Digitalpolitik”.

Karsten Wildberger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Gipfel knüpft an die Ausgabe des vergangenen Jahres an, die Mitte November 2025 gemeinsam mit Frankreich unter dem Leitmotiv der digitalen Souveränität stattfand. Deutschland und Frankreich hatten damals angekündigt, eine gemeinsame Definition digitaler Souveränität zu entwickeln. Im Mai wurde die Initiative auf der Technologiemesse VivaTech in Paris fortgeführt.

Noch offen ist, welche konkreten Themen und Formate in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen werden. Unklar bleibt zudem, ob der erste Veranstaltungstag ausschließlich Unternehmen aus Deutschland vorbehalten sein soll. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hatte ein solches Modell vor einigen Monaten bei einer Branchenveranstaltung ins Spiel gebracht. Auf Nachfrage äußerte sich das BMDS dazu bislang nicht.

Nach Politico-Informationen aus Unternehmenskreisen deutet zugleich vieles darauf hin, dass die Bundesregierung den Gipfel für eine weitere Intensivierung der Beziehungen zu Kanada nutzen könnte. Offiziell bestätigt ist eine entsprechende Partnerschaft bislang nicht. Das Ministerium wollte sich zu möglichen internationalen Kooperationspartnern bislang nicht äußern.

- Anzeige -

Im Dezember des vergangenen Jahres hatten beide Länder bereits eine Digitalallianz vereinbart. Im Fokus der Kooperation steht der bevorstehende Zusammenschluss der KI-Unternehmen Cohere und Aleph Alpha, der zeitnah finalisiert werden soll. Cohere-Chef Aidan Gomez ist außerdem als Gast zur Kabinettsklausur der Bundesregierung in der kommenden Woche im brandenburgischen Neuhardenberg eingeladen. Dort soll er zum Schwerpunkt “Rahmenbedingungen für industrielle Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität und für Schlüsseltechnologien – Deutschland auf Kurs bringen” sprechen.

Dax schwächer – Patt zwischen Bullen und Bären
Wasserstoffkernnetz: Kürzere Trasse für Lausitz im Gespräch
Streit im Thüringer BSW eskaliert – “Keine Einstimmigkeit”
Verdi ruft zu Warnstreiks an sechs deutschen Seehäfen auf
Thüringer BSW-Minister wirft Bundesvorstand “Machtspiele” vor
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Vierjährigen am Autobahnsee von unangeleintem Hund leicht gebissen Vierjährigen am Autobahnsee von unangeleintem Hund leicht gebissen
Nächster Artikel Bundespolizei in Freilassing: Rund 30 unerlaubte Einreisen, Waffen- und Drogendelikte sowie Schleusung festgestellt Bundespolizei in Freilassing: Rund 30 unerlaubte Einreisen, Waffen- und Drogendelikte sowie Schleusung festgestellt

Folgen Sie uns

You Might also Like