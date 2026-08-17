Trump droht mit Bombardierung des Oman

US-Präsident Donald Trump hat dem eigentlich mit den USA verbündeten Oman mit einem Angriff gedroht. Man würde den Oman “in Grund und Boden bombardieren”, sollte das Land die Bemühungen der USA zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus behindern, sagte er dem Sender “Fox News”.

Zuvor hatte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums mitgeteilt, dass Teheran eine Vereinbarung mit dem Oman über Schifffahrtsrouten durch die Straße von Hormus getroffen habe, ohne jedoch Details zu nennen. Teheran und Maskat führten seit Wochen Gespräche, um einen Mechanismus zur Verwaltung der strategischen Wasserstraße zu entwickeln. Beide Länder hatten angedeutet, dass möglicherweise Gebühren für die Nutzung der Straße erhoben werden könnten, jedoch wurden keine konkreten Pläne offiziell bekannt gegeben.

Trotz der Drohungen und Angriffe Irans auf Schiffe, die den Verkehr durch die Straße nahezu zum Erliegen brachten, hatte Trump wiederholt gesagt, dass die USA die Kontrolle über die Wasserstraße hätten und diese “behalten” könnten.