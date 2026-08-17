Polizeipräsidium Oberpfalz

Tankstellenraub in Regensburg: 26‑Jähriger nach Messerüberfall festgenommen

Tankstellenraub in Regensburg: 26‑Jähriger nach Messerüberfall festgenommen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Mitarbeiter in Regensburger Tankstelle mit Messer bedroht und beraubt

In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist ein Angestellter einer Tankstelle in der Friedenstraße in Regensburg unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt worden. Der maskierte Täter forderte die Herausgabe der Kasse, entwendete einen zweistelligen Eurobetrag in Münzgeld und flüchtete, nachdem der Verkäufer noch versucht hatte, ihn festzuhalten.

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Polizei fasst Tatverdächtigen

Im Zusammenhang mit dem Überfall wurde bei einer Fahndung eine zivile Streifenbesatzung in der Galgenbergstraße auf eine Person aufmerksam, die der Beschreibung des Täters entsprach. Bei der Durchsuchung des 26-jährigen Deutschen fanden die Beamten eine Sturmmaske. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Haftbefehl erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der Tatverdächtige am 17. August einem Haftrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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