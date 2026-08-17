Politik & Wirtschaft

Alabali Radovan will in Indonesien für Energie-Kooperationen werben

Alabali Radovan will in Indonesien für Energie-Kooperationen werben
DTS Nachrichtenagentur
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Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) ist am Montag mit einer Wirtschaftsdelegation nach Indonesien gereist. Ziel sei es, die Zusammenarbeit im Energiesektor zu intensivieren, teilte das Ministerium mit.

Reem Alabali Radovan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Indonesien ist demnach eines der “neuen Fokusländer” der deutschen Entwicklungspolitik. Die Reise zielt darauf ab, Partnerschaften im Bereich erneuerbare Energien zu fördern und deutschen Unternehmen den Zugang zum indonesischen Markt zu erleichtern.

Ein zentraler Punkt der Reise ist die Teilnahme an der “Indonesia Sustainable Energy Week”, die von der indonesischen Regierung ausgerichtet und von Deutschland unterstützt wird. Alabali Radovan eröffnete die Messe gemeinsam mit dem indonesischen Planungsminister. Zudem besucht die Delegation Standorte deutscher Unternehmen wie Bayer und Siemens und führt Gespräche mit indonesischen Regierungsvertretern.

Die Ministerin hob vor der Abreise die Bedeutung privater Investitionen für die Energiewende in Indonesien hervor und die Chancen, die sich daraus für deutsche und europäische Unternehmen ergeben. Im Rahmen der internationalen Partnerschaft für eine gerechte Energiewende sollen rund 20 Milliarden US-Dollar mobilisiert werden. Deutschland treibt diese Partnerschaft gemeinsam mit Japan und anderen Ländern voran. Alabali Radovan plant zudem, mit indonesischen Partnern über die Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen und die Diversifizierung von Lieferketten zu sprechen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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