Giftköder auf Kinderspielplatz in Mering-St. Afra: Polizei findet Rattengift mit Trockenfisch

Mering – Auf einem Kinderspielplatz im Troppauer Weg in Mering-St. Afra sind mögliche Giftköder entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei ging am Sonntag, 16. August, gegen 10.30 Uhr eine entsprechende Mitteilung bei der Polizeiinspektion Friedberg ein.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Rattengift zusammen mit Trockenfisch ausgelegt worden war. Angaben dazu, ob Menschen oder Tiere mit den Ködern in Kontakt kamen, machte die Polizei in ihrer Mitteilung nicht.

Wer weitere derartige Köder entdeckt, soll die Polizeiinspektion Friedberg verständigen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0821/323-1710 zu melden.