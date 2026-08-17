Bobingen – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Augsburger Straße in Bobingen sind drei Menschen verletzt worden. Ein Toyota überschlug sich nach einer Kollision mehrfach. Die 67-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 14. August, gegen 11.45 Uhr und wurde von der Polizei am Montag gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 58-jährige Opel-Fahrerin auf der Staatsstraße 2035 von Augsburg-Inningen in Richtung Bobingen unterwegs. Hinter ihr fuhr der Toyota einer 67-Jährigen, in dem auch deren 38-jährige Tochter saß.

Als der Opel am Kreisverkehr Bobingen-Nord langsamer wurde, fuhr der Toyota nach Angaben der Polizei ungebremst mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr und auf den Opel auf. Anschließend prallte der Toyota gegen die Mittelinsel, überschlug sich mehrfach und kam hinter der rechten Leitplanke zum Stillstand. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch ermittelt.

Die Toyota-Fahrerin erlitt schwere, nach Polizeiangaben aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ihre Beifahrerin wurde leicht verletzt. Bei der Opel-Fahrerin diagnostizierten Ärzte Prellungen und ein Schleudertrauma.

Die Staatsstraße war während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis 13.17 Uhr gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 40.000 Euro.