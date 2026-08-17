Vierjährigen am Autobahnsee von unangeleintem Hund leicht gebissen

Am Samstagmittag ist am Autobahnsee in Hammerschmiede ein vierjähriger Junge von einem Hund gebissen und leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf einer Wiese, als mehrere Personen dort waren und einige Kinder spielten. Ein unangeleinter Hund lief hinter den spielenden Kindern her und biss das Kind.

Polizei leitet Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat ein Ermittlungsverfahren gegen die anwesende Hundehalterin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die Halterin ist 26 Jahre alt und besitzt die deutsch-kolumbianische Staatsangehörigkeit. Der Junge wurde nach dem Biss leicht verletzt.

Hinweise zum Umgang mit Hunden im öffentlichen Raum

Die Polizei weist in ihrer Meldung darauf hin, wie man sich bei Begegnungen mit fremden Hunden verhalten sollte: Ruhe bewahren und ruhig stehen bleiben, hektische Bewegungen sowie lautes Schreien vermeiden. Fremde Tiere sollten nicht ohne Rücksprache mit dem Halter gestreichelt oder bedrängt werden. Außerdem wird Haltern empfohlen, ihre Hunde in übersichtlichen Bereichen oder bei Begegnungen mit spielenden Kindern vorausschauend anzuleinen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.