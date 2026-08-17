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19-Jähriger betrunken nach Unfall mit Verkehrsschild in Hochzoll gestellt

19-Jähriger betrunken nach Unfall mit Verkehrsschild in Hochzoll gestellt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Junger Autofahrer flüchtet nach Anprall an Verkehrsschild in Hochzoll

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In der Nacht auf Sonntag wurde in Augsburg-Hochzoll ein Verkehrsschild an der Kreuzung Friedberger Straße/Zugspitzstraße von einem Pkw beschädigt. Der 19-jährige Fahrer verließ nach dem Zusammenstoß gegen 1:00 Uhr die Unfallstelle, wurde jedoch noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift angetroffen. Bei ihm stellten die Beamten Alkoholgeruch fest; daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Zeugin beobachtet Unfall und Flucht

Eine Anwohnerin hörte nach eigenen Angaben einen lauten Knall und beobachtete, wie der junge Mann mit seinem Auto das Schild beschädigte und anschließend wegfuhr. Aufgrund dieser Beobachtung konnten die Polizisten den Mann noch in den frühen Morgenstunden ausfindig machen.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Der Schaden am Verkehrsschild wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der 19-jährige Fahrzeugführer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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