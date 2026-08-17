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Sensoren und Kennzeichenabdeckung gestohlen: 1.000 Euro Schaden in Augsburger Innenstadt

Sensoren und Kennzeichenabdeckung gestohlen: 1.000 Euro Schaden in Augsburger Innenstadt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In der Augsburger Innenstadt sind an einem geparkten Pkw Teile der Frontverkleidung und die vorderen Sensoren gestohlen worden. Die 21-jährige Halterin bemerkte die Beschädigung nach Fahrtantritt am Freitagabend, 14. August 2026, gegen 22.45 Uhr, und schätzt den Schaden auf rund 1.000 Euro.

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Diebstahl an geparktem Fahrzeug festgestellt

Nach Angaben der Polizei hatte die Fahrerin bereits kurz nach dem Losfahren Fehlermeldungen der Fahrzeugsensorik bemerkt. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sie fest, dass unterhalb des vorderen Kennzeichens eine Abdeckung sowie die dahinterliegenden Sensoren abmontiert und entwendet worden waren.

Polizei sucht Hinweise zu Täter

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen, die im genannten Zeitraum zwischen 20.15 Uhr und 22.45 Uhr in der Inneren Uferstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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