Audi überschlägt sich bei Horgau: vier Schwerverletzte, zwei davon schwerst verletzt

Auto überschlägt sich auf Staatsstraße bei Horgau – vier Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2510 bei Horgau wurden in der Nacht zum Montag vier junge Menschen schwer verletzt, nachdem ihr Wagen in einer Linkskurve die Kontrolle verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und sich überschlug. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und kam dort zum Stillstand.

Erste Hilfe von Verkehrsteilnehmern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte

Der 19-jährige Fahrer war zusammen mit drei Mitfahrenden im Alter zwischen 17 und 19 Jahren gegen 0.10 Uhr von Biburg in Richtung Horgau unterwegs. Zwei zufällig anwesende Personen, eine 22-jährige Schweizerin und ein 31-jähriger Deutscher, leisteten vor dem Eintreffen der Rettungskräfte lebensrettende Maßnahmen und führten bei einer Unfallbeteiligten Reanimationsmaßnahmen durch.

Alle vier Insassen erlitten schwere Verletzungen. Die beiden Mitfahrerinnen wurden nach der Erstversorgung schwerst verletzt eingestuft. Eine der Mitfahrerinnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Großhadern gebracht, die andere Mitfahrerin wurde in das Universitätsklinikum Augsburg verbracht. Der 19-jährige Fahrer und der Beifahrer wurden in das Krankenhaus Günzburg beziehungsweise ebenfalls in das Universitätsklinikum Augsburg eingeliefert.

Unfallursache noch unklar

Der genaue Unfallhergang und die Ursache des Unfalls sind Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.