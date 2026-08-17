Zwei betrunkene E‑Scooter‑Fahrer in Augsburger Innenstadt gestoppt

E-Scooter-Fahrer in der Augsburger Innenstadt unter Alkohol- und Drogenverdacht gestoppt

Die Polizei hat am Wochenende in der Augsburger Innenstadt zwei E-Scooter-Fahrer gestoppt, bei denen Hinweise auf Alkohol- und Drogenbeeinflussung festgestellt wurden. In beiden Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt und ordneten Blutentnahmen an; die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Kontrolle in der Maximilianstraße: Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum

Am Sonntag, 16. August 2026, kontrollierten Beamte gegen 07.08 Uhr einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Maximilianstraße. Bei dem Mann wurde eine Alkoholisierung festgestellt, zudem zeigten sich nach Angaben der Polizei deutliche Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Fahrweise in der Volkhartstraße deutete auf Alkohol hin

Bereits am Samstag, 15. August 2026, fiel einer Streife gegen 03.00 Uhr ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer auf, der in Schlangenlinien über mehrere Fahrstreifen unterwegs war. Auch hier stellte die Polizei eine Alkoholisierung fest, unterband die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an.

Rechtlicher Hinweis der Polizei Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter) gelten gesetzlich als Kraftfahrzeuge. Dementsprechend gelten die gleichen Promillegrenzen und juristischen Konsequenzen wie beim Autofahren. Ab 0,5 Promille liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, die Bußgelder, Punkte und Fahrverbote zur Folge haben kann. Absolute Fahruntüchtigkeit besteht ab 1,1 Promille; ab diesem Wert sowie bereits ab 0,3 Promille bei auffälliger Fahrweise oder Unfall liegt eine Straftat vor. Für Fahranfänger in der Probezeit sowie unter 21 Jahren gilt ein absolutes Alkoholverbot (0,0 Promille).

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.