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Lkw reißt Ölwanne auf: A8 bei Dasing stundenlang wegen Ölspur teilweise gesperrt

Lkw reißt Ölwanne auf: A8 bei Dasing stundenlang wegen Ölspur teilweise gesperrt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Lkw prallt auf A8 gegen Außenschutzplanke – Ölspur über 550 Meter

Auf der Autobahn A8 in Richtung München kam es am Freitagvormittag zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Gegen 10.15 Uhr geriet ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn und fuhr auf die Außenschutzplanke, wobei mehrere Elemente der Leitplanke beschädigt wurden und die Ölwanne des Sattelzuges aufriss.

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Folgen für den Verkehr und Schaden

Durch das auslaufende Motoröl bildete sich auf dem Seitenstreifen eine Spur von etwa 550 Metern Länge. Teile der beschädigten Außenschutzplanke beschädigten außerdem ein weiteres Fahrzeug. Zur Bergung und Reinigung wurden zunächst der rechte und der mittlere Fahrstreifen für etwa 30 Minuten gesperrt; anschließend blieb der rechte Fahrstreifen noch rund dreieinhalb Stunden blockiert.

Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 47.500 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizeistation Gersthofen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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