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Audi überschlägt sich bei Horgau: Vier junge Insassen schwer verletzt, zwei lebensgefährlich

Audi überschlägt sich bei Horgau: Vier junge Insassen schwer verletzt, zwei lebensgefährlich
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Auto überschlägt sich bei Horgau: Vier junge Insassen schwer verletzt

Auf der Staatsstraße 2510 bei Horgau ist in der Nacht zum Montag ein Auto von der Fahrbahn geraten, hat sich überschlagen und ist gegen einen Baum geprallt. Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen des Fahrzeugs schwer verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich.

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Unfall in einer Linkskurve

Nach Angaben der Polizei war gegen 0.10 Uhr ein Audi mit vier Personen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren von Biburg in Richtung Horgau unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn. Das Auto überschlug sich und prallte anschließend gegen einen Baum, wo es zum Stillstand kam.

Erste Hilfe am Unfallort und Kliniktransporte

Eine 22-jährige Schweizerin und ein 31-jähriger Deutscher, die als Erste an der Unfallstelle eintrafen, leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bei einer der verletzten Personen Reanimationsmaßnahmen. Alle vier Insassen erlitten schwere Verletzungen, zwei Mitfahrerinnen wurden schwerst verletzt.

Eine der schwer verletzten Mitfahrerinnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Großhadern geflogen, die andere Mitfahrerin wurde in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Der Fahrer und der Beifahrer wurden in das Klinikum Günzburg beziehungsweise ebenfalls in das Universitätsklinikum Augsburg eingeliefert.

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Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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