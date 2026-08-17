Carport- und Schuppenbrand in Aretsried greift auf Hausdach über – Photovoltaik beschädigt

Carportbrand breitet sich auf Wohnhaus in Aretsried aus

In Aretsried, einem Gemeindeteil von Fischach, gerieten am Freitagmittag ein Carport und ein angrenzender Schuppen in Brand, wobei die Flammen auf das Dach des benachbarten Wohnhauses übergriffen. Ein Anwohner bemerkte das Feuer gegen 13.15 Uhr und versuchte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen; der Versuch blieb jedoch erfolglos, da Carport und Schuppen zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand standen.

Feuerwehr verhinderte vollständiges Übergreifen

Die Flammen beschädigten Teile einer auf dem Dach installierten Photovoltaikanlage. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden außerdem ein in der Nähe geparktes Wohnmobil sowie Rollläden benachbarter Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Den Kräften der umliegenden Feuerwehren gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein vollständiges Übergreifen auf das Wohngebäude zu verhindern. Für die Nachlöscharbeiten musste das Dach des Hauses teilweise abgetragen werden.

Polizei ermittelt Brandursache

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.