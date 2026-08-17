Handtasche eines 74-Jährigen bei Jakobskirche gestohlen – Täter flüchtig

Am Freitagabend hat ein bislang unbekannter Täter in der Augsburger Innenstadt eine Handtasche gestohlen. Gegen 19.45 Uhr stellte ein 74-jähriger Mann seine braune Lederhandtasche neben sich im Bereich Bei der Jakobskirche ab; laut Polizei griff der Unbekannte die Tasche gewaltlos und flüchtete mit dem Diebesgut. In der Handtasche befanden sich Bargeld, persönliche Dokumente, Schlüssel und ein Mobiltelefon, der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Tatverlauf und Beschreibung des Täters

Nach Angaben der Polizei habe der Täter die Tasche an sich genommen, ohne dass es zu einem körperlichen Übergriff gekommen sei. Zur Beschreibung des Mannes heißt es, er habe ein südländisches Erscheinungsbild, sei etwa 175 Zentimeter groß gewesen und habe ein rotes T-Shirt getragen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.