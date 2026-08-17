Pedelec-Fahrerin (42) bei Ausweichmanöver schwer verletzt – Blutprobe angeordnet

Pedelec-Fahrerin stürzt bei Ausweichmanöver an der Friedrich-Ebert-Straße und wird schwer verletzt

Eine 42 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Sturz an der Friedrich-Ebert-Straße in Göggingen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor die Frau gegen 15.05 Uhr die Kontrolle über ihr Elektrofahrrad, als sie einem entgegenkommenden Radfahrer auswich, prallte gegen eine Brückenmauer und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfallhergang

Die 42-Jährige befuhr den beidseitigen Radweg in Richtung Göggingen. Vor der Unterführung an der Friedrich-Ebert-Straße kam ihr ein weiterer Radfahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie aus, verlor dabei die Kontrolle über ihr Pedelec und stieß gegen die Mauer der Brücke. Eine Berührung der beiden Fahrzeuge habe es nicht gegeben.

Erste Maßnahmen und Ermittlungen

Der Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort und brachte sie anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Während der Erstversorgung stellten die eingesetzten Beamten eine Alkoholisierung der Fahrerin fest; daraufhin ordneten sie eine Blutentnahme an. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Die 42-Jährige besitzt die deutsch-russische Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.